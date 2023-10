Deutsche Anleihen legen zu

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,27 Prozent auf 129,10 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,79 Prozent.

Händler verweisen als Unterstützung für den Anleihemarkt auf Inflationsdaten aus Frankreich. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone schwächte sich die Teuerung im Oktober wie erhofft ab, was für Erleichterung sorgte und die Renditen am Anleihenmarkt entsprechend unter Druck setzte.

Im Handelsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreise auf Ebene der Eurozone. Die Inflation im Währungsraum dürfte nachgeben haben und dies sollte auch für die Kernpreise ohne Lebensmittel und Energie gelten, schrieben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Zumindest seien die Vorgaben am Montag freundlich gewesen. In Deutschland ist die Teuerung dank gesunkener Energiepreise weiter auf dem Rückzug, wie zu Wochenbeginn bekannt wurde./la/mis