Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zu Beginn des letzten Handelstags des Jahres kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Freitagmorgen geringfügig um 0,04 Prozent auf 138,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,94 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt zeigt sich kurz vor dem Jahresende eine Stabilisierung, nachdem die Kurse seit Anfang Dezember kräftig gestiegen waren. Im Gegenzug fiel die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit von etwa 2,40 Prozent auf bis zu 1,89 Prozent am Mittwoch und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr. Die Spekulation auf Zinssenkungen im kommenden Jahr hatte die Renditen nach unten gedrückt.

Kurz vor dem Jahresende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag könnten Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in den USA noch einmal für Impulse im Handel mit Bundesanleihen sorgen./jkr/mis