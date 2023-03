Deutsche Anleihen geben weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag weiter gesunken. Im frühen Handel gaben die Kurse aber nur noch vergleichsweise leicht nach. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 136,07 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,28 Prozent. An anderen Anleihemärkten im Euroraum legten die Renditen am Morgen ebenfalls zu.

Seit Beginn der Woche haben abflauende Ängste vor einer neuen Bankenkrise für etwas mehr Risikofreude der Anleger gesorgt, was die Kurse der als sicher geltenden Bundesanleihen belastet. "Die Risikowahrnehmung geht weiter zurück", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Die nächsten deutlichen Marktimpulse erwarten die Dekabank-Experten von neuen Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone, die aber erst in der zweiten Wochenhälfte auf dem Programm stehen.

Im weiteren Tagesverlauf stehen überwiegend Konjunkturdaten aus der zweiten Reihe mit eher geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. In Frankreich hat sich das Geschäftsklima im März etwas eingetrübt. Analysten hatten aber mit der Entwicklung gerechnet. Am Vormittag werden noch Stimmungsindikatoren aus Italien erwartet./jkr/bgf/mis