Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Nach starken Verlusten am Vortag ging es weiter deutlich nach unten. Am Vormittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,89 Prozent auf 137,46 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,17 Prozent.

Nach wie vor belastet die Aussicht auf weiter steigende Zinsen in der Eurozone die Kurse der Bundesanleihen, während es mit den Renditen im Gegenzug weiter nach oben ging. Am Vortag hatte die EZB steigende Leitzinsen für das kommende Jahr signalisiert. Die Hinweise deuten darauf hin, dass die Notenbank die Zinsen stärker erhöhen wird, als bisher am Markt erwartet worden war.

"Die EZB hat sich noch restriktiver geäußert, als wir es erwartet hatten", hieß es in einer Einschätzung von Anleiheexperten der Commerzbank. In der Notenbank habe die Inflationsbekämpfung "weiterhin oberste Priorität".

Für Belastung sorgten auch besser als von Experten erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im Dezember hatte sich die Stimmung der Einkaufsmanager erneut aufgehellt. Der am Markt stark beachtete Indikator von S&P Global stieg auf 48,8 Punkte, während ein Indexwert von 47,9 Punkten erwartet worden war./jkr/jsl/jha/