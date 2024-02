Deutsche Anleihen geben im Kurs wieder etwas nach

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch nach ihren Vortagesgewinnen leichte Kursverluste verzeichnet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gab im frühen Handel um 0,06 Prozent auf 133,01 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,39 Prozent.

Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf Angaben zum Verbrauchervertrauen im Euroraum im Februar. "Alles in allem ist die Unsicherheit unter den Konsumenten weiterhin hoch", schrieb Analyst Günther Scheppler von der DZ Bank. In den größeren Mitgliedsländern gebe es zwar Entlastungen für die Verbraucher in Form einer nachlassenden Inflationsrate. Dies hätten die Umfragen aber bisher noch nicht abgebildet.

Am Abend wird zudem das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank veröffentlicht. Dieses könnte weitere Hinweise darüber liefern, wann in den Vereinigten Staaten die Leitzinsen gesenkt werden./la/jha/