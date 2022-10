Deutsche Anleihen erholen sich kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag stark gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 1,03 Prozent auf 136,51 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,32 Prozent.

Am Freitag hatten Bundesanleihen noch ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt und die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit war im Gegenzug zeitweise bis auf 2,52 Prozent gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit 2011. Die Aussicht auf weiter stark steigende Zinsen in den USA hatte den Renditen an den Anleihemärkten immer wieder Auftrieb verliehen.

Seit dem späten Freitaghandel tauchten am Markt aber Spekulationen auf, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen reduzieren könnte. Anfang November wird zwar noch fest mit einem weiteren starken Zinsschritt im Kampf gegen die hohe Inflation gerechnet. Jüngste Aussagen von amerikanischen Notenbanker deuten aber darauf hin, dass in den Monaten darauf mit weniger starken Zinserhöhungen zu rechnen ist.

Anleiheexperten der Dekabank verwiesen außerdem auf Aussagen im "Wall Street Journal". Demnach könnte die Fed ab Dezember das Tempo der Zinsanhebungen reduzieren./jkr/stk