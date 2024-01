Deutsche Anleihen erholen sich etwas

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich nach ihren Vortagesverlusten stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Mittwoch um 0,04 Prozent auf 135,45 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,18 Prozent.

Von Interesse könnten am Mittwoch die Ausführungen zahlreicher Währungshüter sein, schrieb Analyst Günther Scheppler von der DZ Bank. Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos, etwa sagte am Morgen, dass sich der rasche Rückgang der Inflationsrate im Euroraum in diesem Jahr verlangsamen dürfte.

Von Seiten der EZB melden sich im Handelsverlauf noch Isabel Schnabel sowie Pablo Hernandez de Cos zu Wort, betonte Scheppler. Am Abend gibt John Williams, Chef der New Yorker Notenbank, einen Ausblick auf die US-Wirtschaft in diesem Jahr.

Am Donnerstag dann werden Inflationsdaten in den USA veröffentlicht, die für die US-Notenbank Fed eine wichtige Rolle spielen. Die Teuerung hat zwar zuletzt auch in den USA deutlich nachgelassen, sodass die Fed eine geldpolitische Lockerung signalisiert hat. Es ist bislang aber unklar, wie schnell und wie deutlich die Leitzinsen in diesem Jahr gesenkt werden.

Konjunkturdaten aus Frankreich lieferten keine größeren Impulse. Die Industrie des Landes hatte im November erstmals seit drei Monaten wieder mehr produziert. Analysten hatten hingegen eine Stagnation erwartet./la/jkr/stk