Deutsche Anleihen erholen sich

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Freitag etwas von ihren kräftigen Kursverlusten am Vortag erholt. Gegen Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,43 Prozent auf 143,77 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundeswertpapiere fiel im Gegenzug auf 1,68 Prozent. Am Vormittag war sie mit 1,79 Prozent auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.

Für Zinsauftrieb hat zuletzt die Europäische Zentralbank (EZB) gesorgt. Um sich gegen die hohe Inflation zu stemmen, hob sie ihre Leitzinsen am Vortag so stark an wie noch nie seit ihrem Bestehen. Zudem stellte sie weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht. Analysten zeigten sich überwiegend erleichtert, dass die EZB ihre vorsichtige Haltung ein Stück weit aufgegeben hat. Zugleich mahnten sie weitere klare Schritte zur Inflationsbekämpfung an.

Am Freitag setzte an den Anleihemärkten eine moderate Gegenbewegung ein. Konjunkturdaten stehen nur wenige auf dem Programm. Produktionsdaten aus Frankreich und Spanien enttäuschten am Vormittag und verliehen sicheren Anlagen etwas Unterstützung. Größere Beachtung dürfte jedoch ein Treffen der EU-Energieminister auf sich ziehen, die sich mit der Energiekrise in Europa auseinandersetzen. Die stark gestiegenen Energiepreise stellen eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft Europas dar./bgf/jsl/jha/