Deutsche Anleihen drehen in die Gewinnzone

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Handelsstart in den Gewinnbereich gedreht. Am Mittag legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 156,01 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 0,95 Prozent.

An den europäischen Anleihemärkten überwogen zu Wochenbeginn die Gewinne. Enttäuschende Konjunkturdaten aus China hatten Wachstumssorgen geweckt. Vor diesem Hintergrund waren die als sicher geltenden Staatsanleihen gefragt.

So verlangsamte sich in China das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Juli im Vergleich zum Vorjahr überraschend. Auch die Industrieproduktion des Landes verlor unerwartet an Schwung.

Aktuell steht auch der weiter sinkende Rheinpegel im Blick der Anleger. Damit drohen weitere Einschränkungen für die Schifffahrt auf dem für die Wirtschaft so wichtigen Transportweg./la/jsl/mis