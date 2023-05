Deutsche Anleihen am Abend unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im Kurs nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel nach einem verhaltenen Start bis zum Abend um 0,39 Prozent auf 133,24 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,54 Prozent.

An den Märkten wurde aufmerksam zur Kenntnis genommen, dass der Schuldenstreit in den USA jetzt auch die Ratingagenturen auf den Plan ruft. Fitch, einer der drei großen Bonitätsprüfer, nimmt die Top-Bewertung der Vereinigten Staaten unter verschärfte Beobachtung und droht damit mit einer Herabstufung. Die Auswirkungen an den Anleihemärkten halten sich bisher zwar in Grenzen. In den USA sind jedoch die Risikoaufschläge für Anleihen, die zeitnah fällig werden, kräftig gestiegen.

Im Handelsverlauf erhöhten robuste US-Konjunkturdaten etwas die Risikofreude am Markt und belasteten entsprechend die als sicher geltenden Staatspapiere. So startete die Wirtschaft in den USA etwas stärker in das Jahr als bisher bekannt.

Unterdessen ist die deutsche Wirtschaft im Winter in die Rezession gefallen. Nach einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Schlussquartal 2022 sank das Bruttoinlandsprodukt auch im ersten Quartal. "Unter der Last der immensen Inflation ist der deutsche Konsument in die Knie gegangen und hat die gesamte Volkswirtschaft mit sich gerissen", kommentierte Dekabank-Ökonom Andreas Scheuerle. Eine schnelle und deutliche Wende zum Besseren sei nicht in Sicht./la