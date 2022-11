Deutsche Anleihen: Zur Kasse gesunken - Umlaufrendite 2,17 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,09 Prozent am Vortag auf 2,17 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 71 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,98 Prozentpunkten. Dem standen zwei Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,007 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte unterm Strich Anleihen in einem Volumen von 0,1 Millionen Euro.