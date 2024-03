Deutsche Anleihen: Wenig Bewegung vor US-Inflationsdaten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,03 Prozent auf 133,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug stabil 2,29 Prozent.

Im Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die USA. Dort werden am frühen Nachmittag neue Inflationsdaten veröffentlicht. Die Bedeutung für die US-Geldpolitik ist hoch, weil die Zentralbank Fed wegen der rückläufigen Teuerung auf eine Lockerung ihrer straffen Geldpolitik zusteuert. Zeitpunkt und Ausmaß sind allerdings ungewiss. In den vergangenen Wochen haben hochrangige Notenbanker immer wieder betont, dass man zunächst Zutrauen in die Nachhaltigkeit des Teuerungsrückgangs haben müsse./bgf/tih