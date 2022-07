Deutsche Anleihen: Stabil vor Fed-Entscheid - Kursverluste in Italien

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed im Kurs kaum verändert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am Mittag nahezu unverändert auf 155,89 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag mit 0,94 Prozent und damit knapp über dem am Vortag markierten Zweimonatstief. Die Renditen italienischer Staatsanleihen stiegen dagegen spürbar an.

Der Vormittagshandel am deutschen Anleihemarkt verlief ohne größere Impulse. Die Marktteilnehmer warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Es wird erwartet, dass die Federal Reserve ihren Kampf gegen die sehr hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte fortsetzt. Der Leitzins läge dann zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Bis Jahresende wird ein Zinsniveau deutlich über drei Prozent erwartet.

Kursverluste mussten italienische Staatsanleihen hinnehmen, im Gegenzug stiegen ihre Renditen. Der Risikoaufschlag zehnjähriger Papiere gegenüber Bundesanleihen stieg auf 2,4 Prozentpunkte. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Ratingentscheidung von Standard & Poor's. Die Bonitätsprüfer senkten den Ausblick für die Kreditwürdigkeit Italiens von positiv auf stabil. Als Grund wurde der Sturz der Draghi-Regierung und die Anberaumung von Neuwahlen genannt. Wichtige Reformen könnten verhindert werden, was die Auszahlung von EU-Geldern aus dem Corona-Aufbaufonds gefährde. Die Hilfen haben laut S&P einen Umfang von etwa 7,6 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts./bgf/jha/