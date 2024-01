Deutsche Anleihen: Leichte Verluste zum Wochenstart

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit leichten Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Am Montagmorgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,17 Prozent auf 135,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug leicht auf 2,18 Prozent.

Zum Wochenstart stehen in der Eurozone Produktionsdaten aus der Industrie und Zahlen vom Außenhandel auf dem Programm. In Deutschland veröffentlicht das Statistische Bundesamt seine Wachstumszahl für das Gesamtjahr 2023. In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe.

Im schweizerischen Davos startet das alljährliche Weltwirtschaftsforum. Das Podiumsprogramm mit zahlreichen Redebeiträgen beginnt jedoch erst am Dienstag./bgf/mis