Deutsche Anleihen: Leichte Verluste nach Kursrally am Donnerstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,12 Prozent auf 147,42 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,44 Prozent. Sie liegt damit deutlich unter dem in der vergangenen Woche markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent.

Am Donnerstag waren die Anleihekurse stark gestiegen, die Renditen im Gegenzug erheblich gefallen. "An den Anleihemärkten erfolgt eine brutale Neueinschätzung der Rezessionsrisiken", kommentierten Analysten der Dekabank. Hintergrund ist der entschlossene Kampf vieler Notenbanken gegen die hohe Inflation. Die teils deutlichen Zinsanhebungen treffen auf eine durch Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg geschwächte Konjunktur.

Am Vormittag steht das Ifo-Geschäftsklima auf dem Programm. Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator war im März wegen des Ukraine-Kriegs eingebrochen, hat sich seither aber moderat erholt. Für Juni rechnen Analysten mit einer leichten Eintrübung. Anleger dürften auch einige Wortmeldungen ranghoher Notenbanker in den Blick nehmen./bgf/zb