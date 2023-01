Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste am Morgen

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag mit leichten Kursverlusten in den Handel gegangen. Am Morgen fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 138,43 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,14 Prozent.

Zum Wochenausklang stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland wird eine erste Wachstumszahl für das Gesamtjahr 2022 erwartet. In den USA stehen Daten zur Verbraucherstimmung und zu den Inflationserwartungen der Konsumenten auf dem Programm. Die Zahlen haben Bedeutung für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed, aus deren Reihen sich einige hochrangige Vertreter zu Wort melden wollen./bgf/jkr/jha/