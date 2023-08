Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag ein wenig gefallen. Bis zum späten Nachmittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 131,29 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,63 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die vorherrschenden China-Sorgen stützten den europäischen Anleihemarkt nicht nachhaltig. In den vergangenen Tagen verschärfte sich die Krise des Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Chinas Immobilienmarkt wird von einer Krise überschattet, was die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt insgesamt bremst. Die Hoffnung auf Gegenmaßnahmen durch die chinesische Bankenaufsicht konnte am Montag die Sorgen der Anleger kaum mildern.

In Deutschland gab es weitere Signale für einen nachlassenden Preisdruck. So sind die Großhandelspreise im Juli im Jahresvergleich deutlich gesunken. Es ist der vierte Rückgang in Folge. Zudem gingen auch die Erzeugerpreise für Agrarprodukte zurück./jsl/jha/