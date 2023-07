Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag etwas nachgeben. Zuletzt fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 133,09 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,45 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten in Europa legten diese zu.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Konjunkturdaten aus Deutschland enttäuschten zum Handelsauftakt, bewegten am Rentenmarkt kaum. Die Exporte gingen im Mai leicht zurück, wohingegen Analysten mit einem moderaten Zuwachs gerechnet hatten. Aus den USA kamen keine Impulse. Die Finanzmärkte waren dort wegen eines Feiertags geschlossen./jsl/he