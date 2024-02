Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch etwas gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 132,19 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug leicht auf 2,46 Prozent.

Der Handel am Rentenmarkt verlief insgesamt ruhig. Leichte Unterstützung erhielten sichere Wertpapiere durch schwache Konjunkturdaten: Im Februar trübte sich die Wirtschaftsstimmung, gemessen am Indikator ESI der EU-Kommission, überraschend ein. Bis auf das Konsumklima verschlechterte sich die Stimmung in allen Wirtschaftsbereichen.

Seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) bestätigte Vizepräsident Luis de Guindos, dass die Notenbank vor einer geldpolitischen Lockerung mehr Gewissheit über den Rückgang der Inflation benötige. Ähnlich hatte sich bis zuletzt Notenbankchefin Christine Lagarde geäußert. An den Märkten sind die Zinssenkungserwartungen an die EZB in den vergangenen Wochen deutlich zurückgenommen worden.

US-Konjunkturdaten bewegten den deutschen Anleihemarkt kaum. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal ein wenig schwächer gewachsen als bisher bekannt. Die Entwicklung bleibt damit aber weiter robust. Die starke wirtschaftliche Entwicklung hatte zuletzt Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen gedämpft. Davon profitierte der Dollar./jsl/he