Deutsche Anleihen: Leichte Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag leicht gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte zuletzt um 0,07 Prozent auf 137,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 1,97 Prozent. In dieser Woche war sie erstmals seit März unter die Marke von zwei Prozent gefallen.

Preisdaten aus dem deutschen Außenhandel bestätigten am Morgen das bekannte Bild deutlich rückläufiger Einfuhrpreise, allerdings mit abnehmender Geschwindigkeit. Konjunkturdaten aus den USA sendeten widersprüchliche Signale. Der Preisauftrieb, gemessen an dem von der US-Notenbank Fed besonders beachteten PCE-Index, schwächte sich im November spürbar ab. Dies stützt Erwartungen auf fallende Leitzinsen im kommenden Jahr. Dagegen stiegen die Aufträge für langlebige Güter wie Maschinen deutlich an, allerdings nach einem schwachen Vormonat./jsl/he