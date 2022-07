Deutsche Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,12 Prozent auf 150,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,31 Prozent. Sie liegt damit weiter deutlich unter ihrem Mitte-Juni markierten Achtjahreshoch von 1,92 Prozent.

"Die Märkte in Europa werden in den kommenden zehn Tagen vor allem von der Frage dominiert werden, ob mit dem Ende der Wartungsarbeiten bei Nord Stream 1 am 21. Juli der Lieferstopp für russisches Gas fortbestehen wird", heißt es in einer Tagesvorschau der Dekabank. Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen eines dauerhaften Lieferstopps werde die Nervosität hoch bleiben. Zudem liege der Marktfokus in dieser Woche auf dem Start der US-Berichtssaison.

Mit Blick auf Konjunkturdaten dürfte der Wochenstart ruhig ausfallen. Es stehen nur wenige Zahlen auf dem Programm. Aus der Reihe hochrangiger Notenbanker meldet sich unter anderem Bundesbankpräsident Joachim Nagel zu Wort./bgf/jha/