Deutsche Anleihen: Kursverluste nach starkem Wochenbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag nach dem Kurssprung zu Wochenbeginn im Kurs nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,53 Prozent auf 128,76 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,82 Prozent. Die Rendite nähert sich damit wieder dem in der vergangenen Woche markierten 12-Jahres-Hoch von 3,02 Prozent an.

Nach einer sicherheitsbedingt hohen Nachfrage am Montag aufgrund des Angriffs der Hamas auf Israel gaben die Kurse am Dienstag nach. Als ein Grund wurden Spekulationen auf neue Konjunkturhilfen seitens China genannt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Verweis auf informierte Kreise, dass solche Maßnahmen derzeit vorbereitet würden. Die chinesische Konjunktur hatte sich zuletzt zwar etwas stabilisiert, leidet aber unter einigen strukturellen Problemen wie beispielsweise dem kriselnden Häusermarkt.

Aus den Reihen der US-Notenbank Fed kamen unterdessen Hinweise, dass der Leitzinsgipfel in Sichtweite ist. Der Fed-Vizechef Philip Jefferson und die regionale Notenbankchefin von Dallas, Lorie Logan, verwiesen auf die zuletzt deutlich gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Diese nähmen der Fed etwas von der Arbeit ab, die hohe Inflation zu bekämpfen. An den Märkten fragt man sich derzeit, ob und wie weit die Federal Reserve ihre Leitzinsen noch anheben könnte./bgf/men