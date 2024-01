Deutsche Anleihen: Kursverluste - Rubuste US-Daten belasten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,28 Prozent auf 133,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,31 Prozent.

Damit hat sich der Anstieg der Renditen der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Besser als erwartet ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt stützten die Anleihekurse. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gaben deutlich nach und notieren nur knapp über ihrem Rekordtief.

Die Daten sprechen für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt und eher gegen baldige Leitzinssenkungen in den USA. Bereits am Mittwoch hatten robuste US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine rasche Zinssenkung in den USA gedämpft. Dies hatte auch die Renditen für Staatsanleihen aus Deutschland mit nach oben gezogen./jsl/he