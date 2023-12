Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,32 Prozent auf 138,34 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,92 Prozent.

Die gedämpfte Aussicht auf sinkende Leitzinsen im kommenden Jahr hat die Anleihen belastet. Nach Einschätzung des österreichischen Notenbankchefs Robert Holzmann sind Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2024 nicht ausgemacht. Die Zinserhöhungen in diesem Jahr seien Teil einer Normalisierung. "Diese geldpolitische Normalisierung zeigt bereits ihre Wirkung im Rückgang der Inflation, dennoch wäre es verfrüht, bereits jetzt an Zinssenkungen zu denken", so Holzmann.

Die jüngsten Kursgewinne am deutschen Anleihemarkt wurden damit vorerst gestoppt. Zuletzt hatte die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA die Renditen am Anleihemarkt generell belastet und den Kursen im Gegenzug Auftrieb verliehen. Auch in der Eurozone werden an den Finanzmärkten im kommenden Jahr weiterhin Leitzinssenkungen erwartet. Am Mittwoch war die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen noch bis auf 1,89 Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa einem Jahr.

Wichtige Konjunkturdaten wurden in der Eurozone nicht veröffentlicht. Erst am Nachmittag könnten wöchentliche Arbeitsmarktdaten aus den USA für Impulse sorgen./jsl/jkr/stk