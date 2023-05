Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag im Kurs moderat nachgegeben. Zuletzt fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 133,83 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,47 Prozent. Im übrigen Europa fiel die Tendenz an den Rentenmärkten ähnlich wie in Deutschland aus.

Im US-Schuldenstreit gibt es zwar nach wie vor keinen Durchbruch. Allerdings zeigten sich Demokraten und Republikaner mit dem Verlauf des jüngsten Spitzengesprächs zufrieden. US-Präsident Joe Biden und der republikanische Verhandlungsführer Kevin McCarthy sprachen von einem produktiven Treffen. Es geht um die Anhebung der staatlichen Schuldengrenze. Ohne eine Einigung droht Anfang Juni ein Zahlungsausfall der USA mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Finanzmärkte und die Weltwirtschaft.

Datenseitig bestätigten am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes den uneinheitlichen Konjunkturverlauf in der Eurozone. Während sich der Dienstleistungssektor recht positiv entwickelt, halten die Probleme im verarbeitenden Gewerbe an. Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, verwies auf eine zurückhaltende Nachfrage, gestiegene Arbeitskosten sowie hohe Energiepreise und Zinsen als Belastungsfaktoren. "Kein Wunder also, dass es an der nötigen Dynamik fehlt und Investitionspläne vorerst in der Schublade bleiben."

Die von S&P für die USA ermittelten Einkaufsmangerindizes zeigten ein ähnliches Bild: Dort hellte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschend auf, während sich diese im Verarbeitenden Gewerbe weitaus deutlicher eintrübte als erwartet./la/men