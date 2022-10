Deutsche Anleihen: Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten deutlichen Kursgewinnen haben deutsche Bundesanleihen nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,15 Prozent auf 138,00 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,20 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Händler sprachen von einer leichten Gegenbewegung nach den zuletzt deutlichen Kursgewinnen. Am Dienstag hatte eine unerwartet schwache Preisentwicklung auf dem US-Immobilienmarkt den Kursen von Anleihen kräftigen Auftrieb verliehen. Das verstärkte an den Finanzmärkten die Spekulation, dass die US-Notenbank Fed bei der Bekämpfung der Inflation einen Gang zurückschalten und in absehbarer Zeit die Zinsen weniger stark erhöhen könnte.

Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone sorgten für wenig Bewegung. So ist die Geldmenge M3 in der Eurozone im September etwas stärker gewachsen als erwartet. In Frankreich hellte sich das Verbrauchervertrauen überraschend auf./jsl/jcf/stk