Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Bis zum Mittag fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 151,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 1,24 Prozent.

Nach einem starken Anstieg der Renditen in der vergangenen Woche "erwarten wir ein Nachlassen der Dynamik", heißt es in einem Kommentar der Dekabank. Impulse gab es kaum. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Generell bleibt aber die hohe Inflation das bestimmende Thema am deutschen Rentenmarkt. Am Wochenende hatte Bundesbankpräsident Joachim Nagel in einem Interview vor einem Anstieg der Inflationsrate in Deutschland auf zehn Prozent im Herbst gewarnt. Die Erwartung an weitere Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank (EZB) wurde so verstärkt.

Im Verlauf der Woche stehen wichtige Stimmungsdaten aus der deutschen Wirtschaft und der Eurozone auf dem Programm. Die Indikatoren zur Stimmung der Einkaufsmanager und das Ifo-Geschäftsklima dürften auf eine weitere Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung hindeuten. Die Commerzbank rechnet mit neuen Rezessionssignalen. Diese dürften den Anstieg der Renditen bei langlaufenden Anleihen begrenzen./jsl/jkr/jha/