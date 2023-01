Deutsche Anleihen: Kursgewinne am Mittag

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Bis zum Mittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,33 Prozent auf 138,88 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,11 Prozent.

Die erneut verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft belastete die Anleihen nicht. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im Januar den vierten Monat in Folge. Allerdings fiel der Anstieg etwas geringer aus als erwartet. Während die Unternehmen ihre Zukunftsperspektiven deutlich besser bewerteten, schätzten sie ihre aktuelle Lage etwas schlechter ein.

Ökonomen warnten vor zu großer Zuversicht. "Das Ifo-Geschäftsklima befindet sich noch immer auf einem Niveau, bei dem es in der Vergangenheit regelmäßig Rezessionen gab", kommentierte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Er verweist zudem auf die massiven Zinserhöhungen von vielen Notenbanken. "Eine milde Rezession bleibt das wahrscheinlichere Szenario."

In den USA stehen am Nachmittag keine Konjunkturdaten an. In Kanada verkündet die Zentralbank ihre Zinsentscheidung. Es wird mit einer weiteren Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent gerechnet. Als fraglich gilt, wie die Bank of Canada im Jahresverlauf weiter verfahren wird. Einige Marktteilnehmer können sich vorstellen, dass die Zentralbank zunächst eine Zinspause einlegt. Richtung Jahresende werden, ähnlich wie für die US-Notenbank Fed, Zinssenkungen erwartet./jsl/bgf/jha/