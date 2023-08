Deutsche Anleihen: Kursgewinne nach Fitch-Abstufung der USA

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Die Auswirkungen der Abstufung der USA durch die US-Ratingagentur Fitch waren zunächst begrenzt. Am Mittag stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,35 Prozent auf 132,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,51 Prozent.

In der Nacht auf Mittwoch entzog die große Ratingagentur Fitch den USA die Top-Bewertung. Ähnlich wie die Bonitätsprüfer von S&P, die den Schritt bereits 2011 vollzogen hatten, nannte die Agentur unter anderem den wiederkehrenden politischen Streit über die gesetzliche Schuldengrenze als Grund.

Die Auswirkungen an den Finanzmärkten waren zunächst begrenzt: Der US-Dollar geriet zu anderen Währungen leicht unter Druck, US-Staatsanleihen reagierten kaum auf die Abstufung. Die USA verfügen über einen riesigen Finanzmarkt, für den es nur wenige Alternativen gibt.

"Die Ratingverschlechterung ist ein Schuss vor den Bug", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die Subventionspolitik der US-Regierung und die nervenaufreibenden Streitigkeiten um die Schuldenobergrenze könnten vorausschauend durchaus weitere Herabstufungen auslösen." Angesichts der politischen Polarisierung in den USA sei eine Besserung nicht in Sicht. Der Schritt an sich sei allerdings nicht unerwartet gekommen, da Fitch den Ausblick im Mai auf "negativ" gesenkt habe, schreibt Gitzel./jsl/bgf/jha/