Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Bis zum späten Nachmittag stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,36 Prozent auf 130,84 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,61 Prozent.

Inflationsdaten aus Deutschland hatten am Morgen den Trend fallender Teuerungsraten bestätigt. Mit 3,8 Prozent steigen die Lebenshaltungskosten auf Jahressicht aber immer noch kräftig. Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich seit knapp eineinhalb Jahren mit Zinserhöhungen gegen die Entwicklung. Weitere Straffungen werden an den Märkten aber als unwahrscheinlich angesehen. Schwache Einzelhandelsdaten aus der Eurozone hatten zudem am Mittag das trübe Bild der konjunkturellen Lage bestätigt. Die Umsätze waren im September zum Vormonat etwas stärker gefallen als erwartet. Auch angesichts der schwächelnden Konjunktur dürfte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht weiter anheben.

Aussagen von EZB-Vertretern deuten darauf hin, dass die Währungshüter erst einmal stillhalten könnten. Schließlich ist die Inflation im Euroraum zuletzt deutlich gesunken, auch wenn sie mit 2,9 Prozent im Oktober immer noch über der Zielmarke der EZB von 2 Prozent liegt. Der belgische Zentralbankpräsident Pierre Wunsch zum Beispiel sagte, weitere Zinsanhebungen seien derzeit weniger wahrscheinlich. Bundesbankpräsident Joachim Nagel ist allerdings gegen eine Diskussion über Zinssenkungen. Ein "Zinssenkungsgerede" sei bei einer so hohen Inflation nicht hilfreich, sagte er auf einer Veranstaltung in London./jsl/he