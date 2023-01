Deutsche Anleihen: Kursgewinne

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Bis zum Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,27 Prozent auf 137,00 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,28 Prozent.

Anfänglich deutlichere Kursgewinne gaben die Anleihen größtenteils wieder ab. Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen besser als erwartet aus. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um 0,1 Prozent. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 0,1 Prozent erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.

"Die harten Fakten zeigen, dass sich der gemeinsame Währungsraum über den Winter hinweg schwertut", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "In Anbetracht deutlich verbesserter Konjunkturfrühindikatoren war bereits zu vermuten, dass die Rezession ganz ausbleiben würde." Dies gelte jedoch nicht für alle Mitgliedsländer. Deutschland und Frankreich dürften laut Gitzel bereits in der Rezession stecken.

Die Inflation in Frankreich zog im Januar zwar etwas an, dieser Anstieg war jedoch erwartet worden. Eine negative Überraschung wie am Vortag blieb aber aus: Am Montag hatte ein Inflationsschub in Spanien für Belastung an den Anleihemärkten gesorgt. Am Mittwoch werden die Inflationsdaten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte dann am Donnerstag im Kampf gegen die Inflation erneut den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte anheben./jsl/jha/