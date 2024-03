Deutsche Anleihen: Kurse stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Freitag wenig verändert. Sie setzten die Kursverluste des Vortags damit vorerst nicht fort. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 131,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,43 Prozent.

Am Donnerstag hatten US-Preisdaten die Kurse am Rentenmarkt deutlich belastet, nachdem bekannt geworden war, dass die Erzeugerpreise im Februar unerwartet stark gestiegen waren. Das bremste die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed. Die Erzeugerpreise beeinflussen auch die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

"Die Notenbanker werden diese Daten auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche eingehend diskutieren müssen und daraufhin möglicherweise ihren geplanten Zinspfad nach unten etwas zurücknehmen", hieß es in einer Analyse der Dekabank.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger weiter auf US-Konjunkturdaten gerichtet. Am Nachmittag stehen Zahlen zur Entwicklung der Einfuhrpreise, zur Industrieproduktion und zum Konsumklima in den USA auf dem Programm. Diese könnten für neue Impulse sorgen./lfi/jkr/stk