Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung vor US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag vor wichtigen Konjunkturdaten aus den USA nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag leicht auf 132,69 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug stabil 2,36 Prozent.

Entscheidende Impulse gab es am Vormittag kaum. Griechenlands Notenbankchef Yannis Stournaras sprach sich für zwei Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) vor der Sommerpause aus. Er gilt jedoch als Befürworter einer sehr lockeren geldpolitischen Linie. Seine Äußerungen sind daher nicht besonders überraschend. Am Anleihemarkt gab es keine nachhaltige Reaktion.

Angesichts fallender Inflationsraten steuert die EZB auf eine Lockerung ihrer Geldpolitik zu. Derzeit wird an den Finanzmärkten eine erste Zinsreduzierung für Juni erwartet. Als besonders wichtig gelten die laufenden Lohnverhandlungen, da von ihnen zusätzliche Inflationsrisiken ausgehen können. Viele ranghohe EZB-Vertreter wie Präsidentin Christine Lagarde hatten zuletzt darauf verwiesen.

Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten vor allem in Richtung USA. Dort stehen einige beachtenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm. Erwartet werden Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel, Preisdaten und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Knapp eine Woche vor der Zinsentscheidung der US-Zentralbank dürften die Veröffentlichungen genau beäugt werden./bgf/jsl/stk