Deutsche Anleihen: Gewinne zum Start - US-Zinsentscheid im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,15 Prozent auf 129,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,73 Prozent.

Zinsdruck kam aus Großbritannien. Dort ging die Inflation im August überraschend zurück. Die Entwicklung könnte Auswirkungen auf die Geldpolitik der Bank of England haben. Von ihr wird am Donnerstag überwiegend eine weitere Zinsanhebung erwartet. Allerdings ist unklar, wie es danach weitergeht. Die rückläufige Teuerung dämpft die Zinserwartungen an die Notenbank und lastet so auf den Anleiherenditen.

Der Mittwoch steht klar im Zeichen der US-Geldpolitik. Am Abend gibt die Zentralbank Federal Reserve neue Entscheidungen bekannt. Alles andere als unveränderte Zinsen wäre eine große Überraschung, nachdem die Fed ihre Leitzinsen in den vergangenen eineinhalb Jahren zwecks Inflationsbekämpfung stark angehoben hat.

Fraglich ist allerdings, ob die Notenbank am Ende ihrer Straffung angelangt ist. Hinweise dazu von Fed-Chef Jerome Powell werden mit Spannung erwartet. Er wird sich am Abend vor der Presse äußern./bgf/mis