Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag deutlich gefallen. Bis zum Nachmittag gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 1,07 Prozent auf 133,50 Punkte nach. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,51 Prozent.

Die Lockerung der Corona-Maßnahmen in China belastete die als sicher geltenden Staatsanleihen, da sie die Aussichten für die Weltwirtschaft verbessert und damit unter Investoren zu mehr Risikobereitschaft führt. Die Regierung kündigte ein Ende der Quarantänepflicht für Reisende nach China an. Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, werde die Gefahrenstufe des Coronavirus ab dem 8. Januar herabgesenkt. Damit einhergehend müssen Reisende nach ihrer Ankunft keine Hotel-Quarantäne mehr über sich ergehen lassen.

Dem Markt fehlte es ansonsten an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Daten veröffentlicht. Daten zur Hauspreisentwicklung in den USA fielen nicht so schwach aus wie von Experten befürchtet. Der Immobilienmarkt wird derzeit durch steigende Zinsen belastet./jsl/he