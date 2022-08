Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

Weitere Suchergebnisse zu "Euro-Bund Future":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch deutlich gefallen. Bis zum Nachmittag gab der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,87 Prozent auf 154,16 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,08 Prozent.

Die erneut gestiegenen Inflationsängste belasteten die Kurse. So ist in Großbritannien die Inflationsrate im Juli zweistellig geworden. Die Rate kletterte von 9,4 Prozent im Vormonat auf 10,1 Prozent. Der Anstieg war stärker als erwartet und schürte die Angst, dass sich auch in anderen europäischen Ländern Europas die Inflationslage weiter verschärfen könnte. So legten in allen Ländern der Eurozone die Anleiherenditen zu.

Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben im Juli im Vergleich zum Vormonat stagniert. Volkswirte hatten einen leichten Anstieg erwartet. Anzeichen einer Rezession seien in den Daten nicht zu finden, schrieb Ian Shepherdson, Chefökonom beim Analysehaus Pantheon Macroeconomics. Die Daten bewegten den Anleihemarkt nicht nachhaltig./jsl/he