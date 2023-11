Detlef Trefzger, ehemaliger CEO von Kühne+Nagel International AG,wird Operating Advisor bei CD&R

New York (ots/PRNewswire) -NEW YORK, 7. November 2023 PRNewswire/ -- Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) hat heute die Ernennung von Dr. Detlef Trefzger zum Operating Advisor für die CD&R-Fonds bekannt gegeben. Aufbauend auf seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Führung von Unternehmen aus dem globalen Transport- und Logistiksektor wird er CD&R bei der Identifizierung und Bewertung neuer Investitionsmöglichkeiten sowie bei der Weiterentwicklung der Portfoliounternehmen in ganz Europa unterstützen.Detlef Trefzger war annähernd zehn Jahre CEO der Kühne+Nagel-Gruppe, einem innovativen und nachhaltigen Unternehmen für globale Logistiklösungen, das 1890 in Deutschland gegründet wurde und heute über ein umfassendes Netzwerk in mehr als 100 Ländern verfügt. Während seiner Amtszeit als CEO führte er Kühne+Nagel durch eine bedeutende Wachstums-, Transformations- und Konsolidierungsphase. Das Unternehmen wurde unter seiner Leitung zum weltweit größten Transport- und Logistikdienstleister, mit besonderem Fokus auf die See- und Luftfrachtlogistik. Kühne+Nagel investierte während der Amtszeit von Detlef Trefzger insbesondere in neue Technologien und Digitalisierung sowie in nachhaltige Transport- und Logistikdienstleistungen und schuf so nachhaltigen Wert für seine Kunden. Als CEO verantwortete Detlef Trefzger zudem die Akquisition von Apex International, mit der Kühne+Nagel seine Präsenz im Luftfrachtsektor in Asien erheblich ausbaute.Vor seiner Tätigkeit bei Kühne+Nagel war Detlef Trefzger 15 Jahre bei der Schenker AG in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem als Executive Vice President (EVP) Global Contract Logistics & Supply Chain Management sowie zeitweise in weiteren EVP-Funktionen für die Bereiche Landverkehr, See- und Luftfracht.David Novak, Co-President von CD&R: „Detlef Trefzger ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit und kann auf große Erfolge in der Weiterentwicklung und Wertsteigerung weltweit führender Unternehmen sowie dem Ausbau von Marktanteilen zurückblicken. Seine Erfahrung in einer Vielzahl von Branchen wird für die CD&R-Fonds von unschätzbarem Wert sein. Gemeinsam wollen wir unser Investitionsportfolio erweitern und mit herausragenden Unternehmenseigentümern und Managementteams in ganz Europa zusammenarbeiten, um stärkere und nachhaltigere Unternehmen zu schaffen."CD&R Partner Romain Dutartre: „Detlef Trefzger teilt unsere Überzeugung, dass die Verbindung von lösungsorientiertem Kapital und fundierter operativer Expertise für Unternehmen eine transformative Wirkung haben kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit beim weiteren Ausbau unseres Schwerpunkts im Bereich Transport und Logistik und dabei, die Liefer- und Logistikketten unserer europäischen Unternehmen über alle Branchen hinweg zu unterstützen."Detlef Trefzger: „Als Investor mit starkem operativem Ansatz verfügt CD&R über ein einzigartiges Know-how. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Investmentteam und den Operating Advisors von CD&R sowie den Managementteams der Portfoliounternehmen. Gemeinsam Wachstum voranzutreiben, nachhaltigen Wert zu schaffen und die Entwicklung langlebiger, zukunftsfähiger Unternehmen zu unterstützen, ist eine reizvolle Aufgabe."Detlef Trefzger begann seine Karriere als Senior Project Manager bei der Siemens AG im Bereich Industrie- und Gebäudesysteme und arbeitete anschließend fünf Jahre bei Roland Berger & Partner als Principal im Kompetenzfeld Transport und Logistik. Er ist Non-Executive Director von SATS Ltd., Singapur, Mitglied der Aufsichtsräte von easyJet plc, UK, sowie Accelleron Industries AG, Schweiz, und gründete 2022 seine eigene Investment- und Beratungsgesellschaft, Larix Equity AG, Schweiz. Ab dem 01. November 2023 wird er zudem Non-Executive Director bei PSA International Pte Ltd. Detlef Trefzger hat an der Wirtschaftsuniversität Wien in Business Management promoviert.

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) ist eine private Investmentgesellschaft mit der Strategie, das Wachstum und die Profitabilität von Unternehmen, insbesondere aus den Sektoren Business Services, Consumer, Financial Services, Healthcare, Industrials und Technology nachhaltig zu steigern. Seit der Gründung hat CD&R Investitionen von mehr als 46 Mrd. US-Dollar in über 120 Unternehmen verwaltet, die einem Transaktionsvolumen von insgesamt mehr als 190 Mrd. US-Dollar entsprechen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in New York und London mit einem Team von mehr als 115 Investment Professionals und 10 Vollzeit-Operating Partners sowie 35 Advisors für CD&R-Fonds.