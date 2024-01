Deterra Royalties Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deterra Royalties-Aktie weist einen Wert von 77 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 49,07, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Deterra Royalties.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deterra Royalties-Aktie derzeit -0,4 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei +6,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Deterra Royalties-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Deterra Royalties befasst, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Deterra Royalties in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut", während die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung erhält.

