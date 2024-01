DeterTech stellt das DTNet Security Network vor

Haan, Germany (ots/PRNewswire) -Vollständig integrierte Videoüberwachung und Einbruchserkennung für umfassende Objektsicherheit aus jedem BlickwinkelDeterTech (http://www.detertech.com/), der internationale Anbieter von innovativen und informationsgestützten Sicherheitslösungen, kündigt heute die Einführung des DTNet-Sicherheitsnetzwerks an, der nächsten Evolutionsstufe der umfassenden Fernüberwachung für den Schutz von Objekten und Werten. Die temporäre Sicherheitslösung ist ab sofort in Deutschland und den Niederlanden zur Vermietung verfügbar.Das DTNet-Sicherheitsnetzwerk ist ein vollständig integriertes Sicherheitssystem, das die marktführenden visuell verifizierten PID360 Video- und Detektionsgeräte von DeterTech mit dem neu eingeführten DTSentinel, unserem neuen CCTV-Kameraturm, kombiniert. Das DeterTech DTNet kann in beliebiger Anzahl und Kombination von Einheiten eingesetzt werden, um den genauen Anforderungen jedes einzelnen Objektes gerecht zu werden.Der DTSentinel, unser Kameraturm, und die PID 360-Geräte maximieren zusammen die Kamera- und Sensorabdeckung mit einer Reihe von Funktionen, die Kriminelle und Eindringlinge abschrecken sollen. Dazu gehören die permanente, nächtliche Beleuchtung am DTSentinel sowie PIR-getriggerte Scheinwerfer und Lautsprecherwarnungen am Ort des Einbruchs.Wenn ein möglicher Einbruch erkannt wird, leitet der PID 360 sofort Aktivierungssignale an den DTSentinel Kameramast weiter, der einen zusätzlichen hochauflösenden Betrachtungswinkel bietet. Die Aufnahmen aller Aktivierungen werden in Echtzeit von geschulten Mitarbeitern in unserer BSEN50518 akkreditierten Leitstelle (ARC) von DeterTech überwacht, die 24/7/365 in Betrieb ist. Dies ermöglicht es dem Team, alle Aktivierungen innerhalb von 60 Sekunden nach der Erkennung visuell zu überprüfen. Bei einer verifizierten Alarmmeldung wird dann schnellstens die Eskalation an einen Wachdienst oder die Strafverfolgungsbehörden eingeleitet, sodass die Alarmverfolgung beginnen kann.Franz Scherer, Managing Director - Europe, DeterTech, sagt:"Unser innovatives Sicherheitsnetzwerk ist der logische nächste Schritt in Richtung Objektsicherheit und Anlagenschutz. Die Kopplung des PID 360 mit unserem Kameramast eliminiert mögliche tote Winkel und lässt Kriminellen wirklich keine Möglichkeit, sich im Objekt oder Gelände zu verstecken."Weitere Informationen über das DeterTech Security Network finden Sie unter http://tinyurl.com/bde7jr7cÜber DeterTechDas preisgekrönte Unternehmen setzt auf technologiebasierte Lösungen, um Kunden, die national in den Bereichen Infrastruktur, Bau, Leerstand und vielen weiteren Sektoren tätig sind, Kosteneinsparungen zu ermöglichen. DeterTech sorgt mit innovativen, technischen Lösungen für mehr Sicherheit – auch unter schwierigen Bedingungen.Weitere Informationen zum Ziel des Unternehmens, den unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen von DeterTech finden Sie unter: www.DeterTech.com (https://www.detertech.com/)Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2323349/DTNet.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/detertech-stellt-das-dtnet-security-network-vor-302040435.htmlPressekontakt:Robert Hickling,detertech@saycomms.co.uk,+44 (0)7795 495 239Original-Content von: DeterTech, übermittelt durch news aktuell