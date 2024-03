Detection Technology OY Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Detection liegt bei 81,48, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 76,14 und deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Detection-Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild. Die Untersuchung der Detection-Aktie hinsichtlich dieser Faktoren ergibt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung. Daher erhält die Aktie von Detection insgesamt die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Detection verläuft aktuell bei 13,79 EUR, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 12,7 EUR aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -7,9 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -10,25 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Detection ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die statistischen Informationen stammen von einer unabhängigen Quelle, die keine Interessenkonflikte hat und keine Positionen in Aktien hält. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Meinungsäußerung und keine Anlageberatung.