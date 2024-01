Detection Technology OY Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Detection-Aktie zeigt einen Wert von 55 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 38,1, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Detection-Aktie nach der RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Detection-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,9 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 14,25 EUR weicht um -4,36 Prozent ab, was auch zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,79 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Detection-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Detection festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch auf die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird Detection in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Detection-Aktie sowohl nach der RSI-Bewertung als auch nach der technischen Analyse und der Betrachtung des Sentiments und Buzz neutral bewertet wird.