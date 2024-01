Detalion Games Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung der Anleger bei Detalion Games in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine signifikanten Veränderungen in der Kommunikation über Detalion Games in den sozialen Medien. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie war im normalen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 0,48 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,336 EUR liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,41 EUR zeigt eine Abweichung von -18,05 Prozent. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Detalion Games liegt bei 60, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,57, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die vergangenen 25 Tage führt.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Bewertungen ein neutrales Rating für die Aktie von Detalion Games.