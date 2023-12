Detalion Games Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Detalion Games wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema in den letzten beiden Wochen. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Detalion Games-Aktie für die letzten 200 Handelstage (0,51 EUR) erheblich vom letzten Schlusskurs (0,332 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,47 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-29,36 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Detalion Games-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt die Einstufung "Neutral" für Detalion Games in diesem Punkt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Detalion Games als Neutral-Titel zu betrachten. Der RSI7 beträgt 81,69, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 68,5, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.