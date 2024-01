Deswell Industries Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Aktienkurs von Deswell Industries hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von -10,64 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,19 Prozent, wobei Deswell Industries mit 8,45 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse gilt die Aktie von Deswell Industries als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,38 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 46 im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Deswell Industries im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 7,75 % aus, was 11538,72 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 11546,47 % ist. Dadurch wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Deswell Industries in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Deswell Industries, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.