Hong Yuan Holding Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Hong Yuan-Aktie zeigt, dass sie mit einem Kurs von 0,015 USD derzeit um +50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -62,5 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Hong Yuan-Aktie werden auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dies ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Hong Yuan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hong Yuan-Aktie hat einen Wert von 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (46,03) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Hong Yuan.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite der Hong Yuan-Aktie derzeit bei 0 Prozent liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 8328,98 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion für die Dividendenpolitik der Aktie.