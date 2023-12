Deswell Industries Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Der Aktienkurs von Deswell Industries verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,87 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt die Rendite 12,38 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -2,64 Prozent, und Deswell Industries liegt aktuell 5,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Deswell Industries eine Dividendenrendite von 7,49 % erzielt werden, was jedoch 11539 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens ebenfalls als "Schlecht" aus.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Deswell Industries liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 43,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Deswell Industries damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Deswell Industries festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.