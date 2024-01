Deswell Industries Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Deswell Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" 17,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -0,8 Prozent, wobei Deswell Industries aktuell 7,07 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Deswell Industries eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Deswell Industries mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,38 bewertet, was 77 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50-Tage-Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 2,56 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,66 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,49 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Deswell Industries auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.