Destiny Media Technologies Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell steht der RSI-Wert für Destiny Media bei 40, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 27, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Destiny Media auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen generell positiv gegenüber Destiny Media eingestellt waren. Auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Destiny Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,19 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,41 CAD weicht somit um +18,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Destiny Media somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.