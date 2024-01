Destination XL Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Dividendenpolitik von Destination Xl wird von unseren Analysten heute als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,37 Prozent zum Branchendurchschnitt ergibt.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, wird die Aktie von Destination Xl als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,12 unter dem Branchendurchschnitt von 36,9 liegt.

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, sowohl in der Diskussion in den sozialen Medien als auch in den aktuellen Nachrichten über das Unternehmen.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Destination Xl-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (69) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (42,04) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Destination Xl sowohl für die Anlegerstimmung als auch für die RSIs ein "Neutral"-Rating.