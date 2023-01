Destination Voyage 26 / Das nächste Kapitel der PX-Geschichte

Langenfeld (ots) -Das Langenfelder Tech Unternehmen PropertyExpert feierte im Dezember 2022 10-jährige Gründung. Das Unternehmen blickt auf ereignisreiche und erfolgreiche Geschäftsjahre zurück und nimmt gleichzeitig Abschied vom Mitgründer und Geschäftsführer Klaus Geusen.Destination unknown oder Reiseziel RuhestandKlaus Geusen verabschiedet sich zum 01. Januar 2023 aus dem operativen Geschäft der PropertyExpert und startet in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er wird der PropertyExpert GmbH jedoch als Gesellschafter erhalten bleiben. Seine Karriere begann in der Wirtschaftsprüfung, danach besetzte Geusen verschiedene Positionen als kaufmännischer Leiter oder Geschäftsführer in verschiedenen Unternehmen der Baubranche, bevor er 2012 Mitgründer und Geschäftsführer der PropertyExpert GmbH wurde."Gemeinsam mit unserer PX-Crew haben wir uns über die letzten zehn Jahre durch qualitativ hochwertige Dienstleistungen und absoluten Kundenfokus die führende Marktposition in der Abwicklung von Versicherungsschäden an Gebäuden erarbeitet. An dieser Stelle, lieber Klaus, möchte ich mich im Namen des gesamten Unternehmens dafür bei dir bedanken! Wir wünschen dir für deine Zukunft das Allerbeste", - so Wolfgang Kallweit Co-Gründer und Geschäftsführer der PropertyExpert GmbH.10 Jahre PropertyExpertSeit nun mehr zehn Jahren ist PropertyExpert als Technologie- und Entwicklungspartnerin der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft tätig und bei Kunden und Partnern hochgeschätzt. Neben der Entwicklung datengetriebener Lösungen, beispielsweise für die Schadenkalkulation vor Ort, hat PropertyExpert die Entwicklung der KI-gestützten Belegprüfung maßgeblich geprägt. Die kommenden Jahre stehen ganz im Zeichen der Wachstumsstrategie "Voyage 26".Frank Feist, Geschäftsführer der PropertyExpert betont - "Die letzten zehn Jahre haben das Können und Knowhow von PropertyExpert unter Beweis gestellt und haben es uns erlaubt, die Basis für unseren künftigen Erfolg zu legen. Nun starten wir gemeinsam richtig durch".Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI-basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuell